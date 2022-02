Linda de Mol verwacht dit najaar rentree op televisie te maken

In eerste instantie zou het programma 27 maart beginnen. Maar ‘in overleg met de betrokken partijen’ is besloten het seizoen uit te stellen. De Mol liet na de onthullingen over The Voice of Holland weten al haar taken voorlopig neer te leggen. Het programma BOOS kwam met onderbouwde onthullingen over seksueel wangedrag waar onder anderen orkestleider Jeroen Rietbergen, de inmiddels ex-vriend van De Mol, bij betrokken was.

De Mol heeft het er zwaar mee en wil niets meer zeggen over het wangedrag van haar ex of dat van Voice-coach Ali B, dat al langer bekend was op de redactie van haar tijdschrift. ‘Eerlijk en open alles vertellen, dat was mijn intentie’, schreef Linda vorige maand op haar eigen website. ‘Zodra ik weer een klein beetje uit het zwarte gat opgekrabbeld zou zijn, zou ik mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen.’

Opgeschort

De Mol heeft niet alleen haar tv-taken opgeschort. Ze is voorlopig ook niet meer te lezen en te zien in haar eigen blad. ‘Dat gebroken hart zal weer helen, daarvan ben ik overtuigd, maar dat heeft tijd nodig’, schreef hoofdredacteur Karin Swerink in het meest recente voorwoord van Linda. ‘Hoelang dat gaat duren, weet ik niet.’ Ze geeft aan dat het blad met een themanummer rond seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat komen. ‘Het liefst maak ik zo’n themanummer samen met Linda, wanneer zij weer de powervrouw is die ze altijd is geweest. Maar ja, altijd en overal een sterke vrouw zijn, is niet makkelijk.’

Het is niet bekend wat Talpa gaat uitzenden in plaats van Miljoenenjacht.

