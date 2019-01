Linda de Mol tóch bij RTL te zien: in de Familie Kruys

De zender bevestigt wel dat Postcodeloterij Miljoenenjacht , Linda’s Zomerweek en Ik Hou van Holland naar Talpa gaan. Over Weet ik Veel? en Oh Wat een Jaar , eveneens succesrijke programma’s van Linda, stelt de zender ‘dat nog niets zeker is’. Talpa’s John de Mol sloeg deze week tweemaal toe op de transfermarkt.

Eerder kaapte hij It Takes 2 en Dance Dance Dance weg bij RTL. Over The voice of Holland wordt momenteel door juristen van beide bedrijven gesteggeld, maar RTL stelt dat het komende seizoen gewoon bij die zender wordt uitgezonden. Wendy van Dijk maakt deze lopende reeks van The Voice af en zal ook The Voice Kids nog voor haar rekening nemen.