Linda de Mol speelt in remake Italiaanse tragikomedie

Het team achter Gooische Vrouwen en de bioscoophit April, May en June gaat komend voorjaar een nieuwe film draaien. Het gaat om een remake van de Italiaanse tragikomedie Perfetti Sconosciuti uit 2016, in Nederland uitgebracht als Perfect Strangers .

Dat heeft Linda de Mol vandaag bevestigd. ,, Ik speel zelf een rol naast een hoop andere geweldige acteurs. De luxe om zo nu en dan een film te mogen maken, daar word ik zo gelukkig van.’’



De film gaat over een groep goede vrienden die een diner hebben. Zij dagen elkaar uit om de hele avond hun smartphones op tafel te leggen en elk gesprek en tekstbericht te delen met de rest van de groep om te bewijzen dat zij geen geheimen voor elkaar hebben. Al snel blijkt echter dat zij elkaar veel minder goed kennen dan ze dachten.



Perfetti Sconosciuti was in Italië een grote hit; de film won talloze prijzen op buitenlandse festivals. Er volgde al een groot aantal remakes; zo werden er al een Griekse, Spaanse, Turkse, Franse, Koreaanse, Hongaarse, Mexicaanse, Chinese, Russische en een Duitse versie van de film gemaakt.

Linda de Mol

Het scenario van de Nederlandse Perfetti Sconosciuti wordt geschreven door Frank Houtappels; de regie is in handen van Will Koopman. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Linda de Mol; de andere acteurs zijn nog niet bekend. De opnames moeten dit voorjaar plaatsvinden.