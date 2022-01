Linda de Mol over rel rond The Voice: ‘De menselijke maat is volledig verdwenen’

Humberto Tan trekt aangifte niet in na verklaring van Albert Verlinde

Humberto Tan trekt zijn aangifte tegen Albert Verlinde over zijn opmerkingen richting Tan in het programma Shownieuws niet in. Dat laat hij desgevraagd weten aan het ANP. Tan deed maandag aangifte tegen Verlinde om ‘lasterlijke’ uitspraken over mogelijk ongewenst gedrag dat Tan volgens Verlinde zou hebben vertoond richting vrouwelijke gasten. ,,Het is nu aan het OM”, meldt Tan. Verder wil hij niet ingaan op de uitleg die Verlinde gaf in de uitzending van maandagavond.

18 januari