Linda de Mol: ‘Na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen’

Linda de Mol gaat haar verhaal niet doen over de gebeurtenissen rond The Voice of Holland . Gisteren werd duidelijk dat de presentatrice en zus van John de Mol al sinds 2020 wist van het vermeend seksueel grensoverschrijdende gedrag van The Voice -coach Ali B. Na alle ophef die daar op volgde, schrijft ze nu in een statement: ‘Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen’.

Sinds bekend werd dat de makers van het blad LINDA. al in 2020 bezig was met een verhaal over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, wordt Linda de Mol uiterst kritisch benaderd. Er wordt getwijfeld aan het verhaal dat ze niets tegen haar broer John de Mol zou hebben gezegd. Daarnaast ligt er tegen haar ex-partner Jeroen Rietbergen een aangifte vanwege aanranding.



‘Eerlijk en open alles vertellen, dat was mijn intentie’, schrijft Linda vandaag op haar eigen website. ‘Zodra ik weer een klein beetje uit het zwarte gat opgekrabbeld zou zijn, zou ik mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen.’

Linda legt de schuld bij enkele prominenten. ‘Iets dat zo privé is moeten vertellen en uitleggen omdat je constant onder vuur ligt bij een handjevol sensatiezoekende opiniemakers (o.a. Beau, Rob Goossens, Youp en de grote aanvoerster van deze bizarre hetze, die sneue, intens valse Angela de Jong). Waarom zou ik het in godsnaam nog doen, zo’n interview?’

Ze vindt dat alles wat ze zegt wordt weggezet als ‘verdraaien, liegen, in de doofpot stoppen, macht uitoefenen, verbloemen’. ‘Als zelfs het feit dat ik de verhalen van twee meisjes die vertrouwelijk bij ons hun trieste relaas deden over Ali B niet aan mijn broer verteld heb, omdat dat de uitdrukkelijke wens was van de slachtoffers, uitgelegd wordt als onverantwoordelijk of niet geloofwaardig.’

Volgens Linda toont het juist aan dat ze niets wist van het wangedrag van haar ex-partner. ‘En niemand zegt: ‘Als Linda het een goed idee heeft gevonden deze meisjes in contact te brengen met Tim Hofman voor een uitgebreid onderzoek, bewijst dat eens te meer dat ze geen idee had van het wangedrag van haar eigen man bij The Voice’.” Natuurlijk wist ik dat niet. En mijn broer sprak de volledige waarheid toen hij zei slechts van één incident op de hoogte te zijn.’

Ze haalt flink uit naar Rietbergen, maar zegt ook dat hij ‘inmiddels voldoende kapot is gemaakt’. ‘Ik zeg helemaal niets meer en trek me voorlopig terug om eindelijk samen met mijn kinderen, die zielsveel van hun bonusvader hebben gehouden, aan het verdriet toe te komen. En me te laten steunen door mijn familie, want ja, we zijn er voor elkaar. Als ik weer ga werken doe ik dat uitsluitend met lieve mensen. En daar zijn er gelukkig heel veel van, getuige de immense bak post die ik dagelijks krijg.’



Linda denkt omdat ze rijk en machtig is, dat ze daarom ‘kapot moet’. ‘Van mijn rijkdom deel ik jaarlijks de helft met mensen die het financieel zwaar hebben. De macht is gratis af te halen. Aan de slachtoffers wil ik tot slot zeggen: via LINDA. kunnen jullie met mij in contact komen. Ik zou het fijn vinden jullie persoonlijk te kunnen vertellen hoe erg ik het vind en dat ik er iets aan gedaan had als ik het geweten had, maar ik wist het niet.’

