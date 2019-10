Linda de Mol-hits Oh, wat een jaar! en Weet ik veel blijven bij RTL

Dat heeft de zender vandaag bekendgemaakt. Oh, wat een jaar! en Weet ik veel keren in het voorjaar terug. Welke RTL-gezichten de programma's van Linda overnemen, weet de zender nog niet.



De afgelopen maanden was er discussie tussen RTL en Talpa over een aantal contractuele afspraken rondom de programma's. ,,Het is goed dat er in dit dossier eindelijk duidelijkheid is”, zegt een woordvoerder van RTL. ,,Nu ons standpunt ook door een juridische uitspraak is bekrachtigd, kunnen wij weer overgaan tot de orde van de dag.”



Het is goed nieuws voor RTL, dat de komende jaren ook de The Voice-programma’s blijft uitzenden. Dat terwijl Talpa-baas John de Mol de shows dolgraag mee wilde nemen naar SBS. Samen met zijn zus Linda heeft hij overigens wel een reeks andere programma’s bij RTL weggekaapt, waaronder Miljoenenjacht, Linda's Zomerweek en Ik hou van Holland. Eerder haalde Talpa ook al shows als It Takes 2 en Dance Dance Dance weg bij RTL, naast presentatoren als Wendy van Dijk en Gordon.