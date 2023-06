Linda de Mol heeft twee nieuwe liefdes in haar leven: ‘Schiet gewoon vol’

opeens geannuleerd Woede in uitver­kocht Gelredome: superster Burna Boy laat duizenden fans na uren wachten zitten

Verslagenheid en woede zaterdagavond in een uitverkocht Gelredome. De Nigeriaanse superster Burna Boy (31) liet zijn duizenden fans urenlang wachten en zette uiteindelijk zelfs helemaal een streep door zijn optreden in Arnhem. In een verklaring op Instagram laat Burna Boy in vage bewoordingen van zich horen. ,,Mijn geweldige team heeft er alles aan gedaan om het te redden, maar dat lukte niet op tijd.”