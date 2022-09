Linda de Mol gaf haar vervanger Rob Kemps en passant een lesje ‘hoe heurt het eigenlijk’

Linda is terug op tv: ‘Als ze was doorgegaan, had haar dat een koud en kil, zakelijk imago gegeven’

Na een stilte van zeven maanden keert Linda de Mol morgen terug op televisie. Ze verdween uit de publiciteit na The Voice-onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van haar partner. Tv-kenners over haar rentree: ,,Je moet na een auto-ongeluk niet te lang wachten met weer achter het stuur kruipen.”

3 september