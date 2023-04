Lily gaat met de koning lunchen, Wesley bedankt juist: ‘Koningshuis liet zich niet van beste kant zien’

Tranen bij huwelijks­aan­zoek boerin Bertie in Onze boerderij in Europa: ‘Ja, ik wil!’

Boerin Bertie Steur, bekend van Boer zoekt vrouw en Expeditie Robinson, heeft haar vriendin Rosita ten huwelijk gevraagd. Dat was zondagavond te zien in Onze boerderij in Europa, zo zagen ruim 1,2 miljoen kijkers.