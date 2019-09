Lily Allen: platenlabel stopte aanranding in de doofpot

Het voorval vond plaats tijdens een werktrip naar de Caraïben in 2016, toen zij en de man na een feestje terugkwamen in het hotel. ,,Ik kon de sleutels van mijn kamer niet vinden. Dus hij zei: slaap anders in mijn bed terwijl ik de sleutels voor je probeer te vinden. Vervolgens viel ik in slaap in zijn bed”, vertelt Lily in de BBC-podcast The Next Episode. ,,Toen werd ik wakker en was hij naakt in bed op mijn kont aan het slaan.” Ook probeerde hij seks met haar te hebben.