Lily Allen komt naar Amsterdam

Het concert in Sugarfactory is onderdeel van de promotietoer van Allen voor haar nieuwe album No Shame , dat deze zomer uitkomt. Het album, dat wordt geproduceerd door Mark Ronson, belooft zeer persoonlijk te worden. Allen zei al eerder dat er vooral songs op staan die gaan over haar scheiding en het daarmee omgaan.

Lily Allen had in 2009 met Fuck You haar grootste hit. Na haar album Sheezus in 2014 lastte ze een pauze in en sinds 2015 had de zangeres niet meer opgetreden.