Lil Nas X reageert op homofobe uitspraken rapper

In plaats van in te gaan op de haatpost van zijn vakgenoot, die onder meer schreef dat mensen als Lil Nas X proberen de mannelijkheid aan te tasten van vooral zwarte jonge mannen, deed de rapper alsof hij gevleid was door de foto die bij de tekst stond. ,,Man, wat zie ik er goed uit in die foto van God", aldus Lil Nas X over het kiekje waarop hij poseert in de roze cowboyoutfit die hij zondag naar de Grammy's droeg.

Lil Nas X maakte afgelopen voorjaar, toen zijn nummer Old Town Road een grote hit werd, bekend dat hij homo is. Hij zei toen tegen zijn volgers dat ze nog eens goed moesten luisteren naar de tekst van zijn liedje C7osure. Daarin rapt hij onder meer dat hij zich niet langer anders voor wil doen dan hij is. ,,Dit is wat ik moet doen, ik wil geen spijt krijgen als ik oud ben."