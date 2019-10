Lil’ Kleine zoent erop los en de lach van Gerard Joling verblindt iedereen

Love is in the air! Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil’ Kleine, is zielsgelukkig met ‘zijn’ Jaimie en laat dat op deze manier blijken.

,,Blinded by the light”, schrijft een van Gerard Joling zijn volgers onder deze letterlijk oogverblindende foto. Wat een lach!

Hoe wordt toch zo'n leuke spontane selfie gemaakt? Presentatrice Marieke Elsinga gunt ons een kijkje achter de schermen. Héél spontaan.

We twijfelen of de dochter van actrice Georgina Verbaan of Donald Duck-bekendheid Georgina de Zwaan nu negen jaar is geworden. Ze mocht in ieder geval - althans dat vermoeden is groot - popcorn uitdelen.

Met weemoed blikt voormalig tophockeyster Naomi van As terug op de tijd dat ze nog zwanger was. Volgende week wordt haar dochtertje dat ze samen met schaatskampioen Sven Kramer heeft alweer één jaar.

Grappenmaker Jochem Myjer nam zichzelf vanochtend onbewust in de maling. Hij dacht dat hij een wekker had gehoord, sprong onder de douche en kon vervolgens weer onder de wol kruipen.

Humberto Tan was even terug op zijn oude basisschool. Niet om zelf weer in de schoolbanken te kruipen, maar om de nieuwe generatie voor te lezen.