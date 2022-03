Lil Kleine verlaat cel met vuilniszak in zijn hand

Vrouw Hans Kazàn geeft update: ‘Er is geen enkele verbete­ring’

Het is nog steeds onduidelijk wat Hans Kazàn precies mankeert. De 68-jarige illusionist werd vorige week donderdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij al twee weken min of meer niks had kunnen eten. ,,Volgens de artsen kan het van alles zijn", vertelt zijn vrouw Wendy vandaag aan RTL Boulevard.

7:08