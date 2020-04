Lil’ Kleine terug in de Top 40 met Jongen van de Straat

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 15. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 stijgers en 17 zakkers.

Jongen Van De Straat

Lil’ Kleine bestempelde het album Jongen Van De Straat als iets waar hij ‘heel zijn hart in heeft gestopt’. Het was de bedoeling dat het derde studioalbum van de rapper al in september zou verschijnen maar die release werd uitgesteld. “Kwaliteit kost tijd”, zo stelde Jorik. Het eerste resultaat is er want ruim een jaar nadat de nummer 1-hit Verleden Tijd uit de Top 40 viel scoort de 25-jarige rapper nu zijn 16e Top 40-hit met Jongen Van De Straat – nieuw op 37.

Break My Heart

Niet voor het eerst staat Dua Lipa met drie hits tegelijk in de Top 40. Deze week doet ze dat met Physical op nummer 4, Don’t Start Now op nummer 17 en Break My Heart op nummer 26. Die laatste track was afgelopen week de Alarmschijf op Qmusic en is nu de hoogste binnenkomer. Dua Lipa stond pas vier jaar geleden voor het eerst in de lijst en nu al krijgt ze een plek bij de 40 meest succesvolle acts die we ooit in de Top 40 hebben mogen verwelkomen. Break My Heart is de twaalfde Top 40-hit voor Dua.

Supalonely

Onbedoeld past Supalonely helemaal bij de eenzaamheid die velen van ons voelen in deze tijd rond het coronavirus. De track van Gus Dapperton en Benee klimt 9 plaatsen naar nummer 10. Benee is de vierde kiwi – want zo mag je een inwoner van Nieuw-Zeeland noemen – die in ons land de top 10 weet te bereiken. Ook John Rowles, Tim Finn en Lorde kregen eerder een plek in het bovenste kwart van de Nederlandse hitlijst.

17 Miljoen Mensen

Bovenin de Top 40 staat het stil met Het Is Al Laat Toch (van Racoon) op 3 en Blinding Lights (van The Weeknd) op 2. 17 Miljoen Mensen van Snelle en Davina Michelle is voor de tweede week de grootste hit van ons land. Davina Michelle staat inmiddels voor de 16e week bovenaan de Top 40 want eerder voerde ze de hitlijst ook aan met Duurt Te Lang en Hoe Het Danst. Met haar 16 weken komt ze in de top 5 van zangeressen met de meeste weken op 1. Madonna voert dat lijstje aan met 22 weken op 1.