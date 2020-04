Lil Kleine stoot Boef van troon: album meest gestreamd in 24 uur

,,Ik ben heel dankbaar voor iedereen die de tijd neemt om het album te luisteren en dat blijft doen. Het voelt goed om niet alleen terug te zijn in de charts, maar ook meteen records te breken met nieuwe muziek waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt en nu met de wereld heb mogen delen”, aldus Kleine, die zijn nieuwe album vorige week uitbracht. ,,De wereld is een gekke plek, we leven in een rare tijd, maar ik ben blij dat ik nu leef en dit meemaak.”



In de Spotify Top 50 is het nieuwe album ook goed vertegenwoordigd. Op de dag na release stonden er acht tracks in de Nederlandse Top 10 en twintig tracks in de Top 50. Op de dag van de albumrelease werd al bekendgemaakt dat Jongen van de Straat direct de Gouden status behaalde, dankzij fans die het album van tevoren hadden besteld.



Het is overigens niet de eerste keer dat Lil Kleine een Spotify-record verbreekt. In 2018 behaalde hij met Frenna het meeste aantal streams in 24 uur toen zij hun single Verleden Tijd uitbrachten.