Lil Kleine stapt over naar management van vrouw Ali B

Lil Kleine en Ali B kennen elkaar onder meer door hun medewerking aan het programma The Voice of Holland, waar zij allebei coaches waren. Volgens Shownieuws zouden Lil Kleine en Nathan Moszkowicz ‘in goed overleg’ uit elkaar zijn gegaan. Namam was donderdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar. De naam van Kleine staat donderdagmiddag nog wel op de website van Namam.

Er lopen momenteel diverse onderzoeken van het Openbaar Ministerie tegen Jorik Scholten, zoals de echte naam van Lil Kleine luidt. Zijn ex, Jaimie Vaes, heeft vanwege een aantal incidenten aangifte tegen de rapper gedaan. Het OM verdenkt hem van mishandeling.

‘Moeilijkste periode van zijn leven’

Het managementbureau claimde een maand geleden nog dat Namam Scholten nooit heeft laten vallen. ,,Integendeel: we zijn hem in de moeilijkste periode van zijn leven, afgelopen jaar dus, juist op persoonlijk vlak blijven steunen.”

Vaes zat eerder ook bij Namam en heeft het bureau verweten rond de incidenten de belangen van Scholten belangrijker te hebben gevonden dan haar belangen. Het bureau van Moszkowicz heeft nooit op die verwijten gereageerd.

Aangiftes Ali B

Nadat Ali B vorig jaar januari door verschillende vrouwen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag legde hij zijn werk als artiest, ondernemer en partner binnen managementbureau Spec neer. Tegen de rapper werden meerdere aangiften gedaan van verkrachting en een van aanranding. Eén geval van verkrachting wordt geseponeerd omdat daar geen strafbare feiten zijn geconstateerd. Ali B wordt dus wel vervolgd voor drie andere feiten. Eén van die drie zaken is gerelateerd aan The Voice of Holland, waar Ali B lange tijd coach was.

