Lil’ Kleine op Bali in ‘dolfijnenhel’ en Quinty gepest door babyhaar

Ronnie Flex is omver geblazen door de hoge schattigheidsfactor van zijn in december geboren dochtertje Nori Dua. Moeder van het meisje is dj Wef, met wie Flex niet meer samen is maar wel een goede verstandhouding heeft.

Barry Atsma is een van de vele BN’ers die in het stemhokje heeft gestaan om een vakje rood te kleuren voor de Provinciale Verkiezingen. Volgens Atsma is de vrijheid om te stemmen heel erg belangrijk.

Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull heeft naast het uitbrengen van haar stem andere prioriteiten, namelijk het temmen van haar babyhaar.

Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil’ Kleine, is naar eigen zeggen op Bali in de ‘dolfijnenhel’ beland. ,,Deze dolfijnen zitten levenslang gevangen in hun kooi. Iedereen denkt dat wij mensen zijn die dit heel leuk vinden maar stiekem zijn wij warriors’’, zegt hij in zijn Instagram Stories over geheime opnamen die hij maakte tijdens een dolfijnentrip. ,,Het is gewoon niet eerlijk. Dit is niet hoe het leven hoort te zijn”, gaat hij verder. ,,Als je nou een beetje verstand hebt, begrijp je dat dit niet klopt en moet je er een beetje boos om worden. Alle kleine beetjes helpen. Iedereen die dit zich realiseert is er één bij.’’

Dominique Rijpma van Hulst, oftewel zangeres Do, is superblij met haar nieuwe haarkleur. ,,Kan ik weer lekker shinen op het podium.”

Ging actrice Anna Drijver vanmorgen in een behoorlijk luchtige outfit het stemhokje in?

Actrice Elise Schaap (rechts) kroop voor het nieuwe seizoen van de TV Kantine in de huid van Famke Louise die ook in dit geval weer trots haar prominente okselhaar met de wereld deelt.

Presentator John Williams kan weer iets nieuws aan zijn cv toevoegen. Hij gaat mensen die om allerlei redenen al tijden werkloos thuiszitten, weer aan een baan proberen te helpen.

Altijd leuk om te zien hoe de inloopkasten van Sylvie Meis uitpuilen.

Radio-dj Paul Rabbering en zijn moeder gingen in Spanje helemaal los met ettelijke bolletjes smakelijk schepijs.

SBS 6-gezicht Koos van Plateringen, die na vele jaren Shownieuws eindelijk een eigen programma mag presenteren, is helemaal happy met de kijkcijfers van zijn programma De Dag Van Je Leven. De eerste aflevering trok gisteren 661.000 belangstellenden. In het programma volgt hij bekende Nederlanders een dag op locaties die bepalend zijn geweest voor hun succes en leven.

Brutaaltje Tatum Dagelet stelde rapper Lange Frans voor een damesblad een best gênante vraag: is echt alles lang aan jou?

Wendy van Dijk houdt zich muisstil over de huwelijksproblemen die ze heeft met haar echtgenoot Erland Galjaard. Maar vandaag (Internationale Dag van het Geluk) ligt ze toch een tipje van de privésluier op. Ze wordt helemaal blij van haar gezin, werk, sport, vrienden en lekker eten. Haar man wordt echter niet genoemd in onderstaand filmpje.

De Italiaanse steward annex patissier Manuel Schiavi, die ooit bijna trouwde met Gordon, kijkt aandachtig toe hoe twee Cubaanse vrouwen een wel heel dikke sigaar in hun mond stoppen.

Als de Nederlandse acteur Leo Alkemade voor zichzelf een rood wijntje inschenkt, is het glas altijd vol.

Of Trijntje Oosterhuis in deze superstrakke broek kan zitten, blijft vooralsnog onduidelijk. Zeker is wel dat Gordon, met wie de zangeres te zien is in het tv-programma It Takes Two, niet erg blij kijkt als hij door een paar visagistes cameraproof wordt gemaakt. Goor is op de achtergrond in de spiegel te zien.

De kersverse Talpa-weervrouw Amara Onwuka (de afgelopen jaren te zien bij RTL 4) zou het graag tien graden warmer willen hebben.

Diva Mayday, één van de bekendste travestieten van ons land, lukte het niet om charmant uit een klein voertuig te stappen.

Vlogster Monica Geuze is eens flink onder handen genomen door kickbokser, sportinstructeur en motivator Rico Verhoeven.