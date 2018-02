Lil' Kleine genoemd als opvolger van coach Anouk bij The Voice of Holland

Of de 23-jarige Drank & Drugs-zanger daadwerkelijk Anouk (42) opvolgt, is nog niet door RTL4 en de producent van de show bevestigd. Het management van Lil' Kleine was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar. Wel is al bekend dat met een aantal artiesten gesprekken worden gevoerd voor een mogelijke rol in The Voice. Volgende week, tijdens de finale van The Voice of Holland op 16 februari zouden het vertrek van mogelijke Anouk en haar opvolger bekend worden gemaakt, zo meldt Shownieuws op basis van geruchten die al een tijdje zouden rondzingen op het Mediapark in Hilversum.



Anouk begon in september 2015 (het zesde seizoen van de talentenjacht) met haar rol als The Voice-coach. In mei 2016 maakte de zender bekend dat de zangeres niet mee zou doen aan het zevende seizoen wegens de zwangerschap en geboorte van haar zesde kind. Om haar plek op te vullen werd Waylon als tijdelijke opvolger aangetrokken. Waylon zit er nog steeds, omdat Guus Meeuwis in februari 2017 liet weten al na één seizoen met zijn rol als coach bij The Voice te stoppen wegens een te drukke agenda. Meeuwis was de opvolger van Marco Borsato die van het tweede tot en met het zesde seizoen The Voice-coach was.