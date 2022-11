Lil Kleine en ex Jaimie lijnrecht tegenover elkaar in rechtbank van Amsterdam

Vaes heeft zich in de media, met name in haar realityserie Jaimie: In The Vaes Lane, meermaals uitgelaten over de horloges die Lil Kleine van haar terug wil. Vaes beweert dat de spullen gedurende hun relatie cadeau zijn gegeven, terwijl de rapper dat nu ontkent. ,,Je weet als hij wat gaf, dan moest dat vanuit elke hoek gefilmd worden want Jorik was zo goed voor zijn vrouw. En nu wordt in een e-mail zwart op wit gezegd dat dat gewoon niet waar is”, zei Vaes daarover in haar realityserie.