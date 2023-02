Lil Kleine en Boef knallen Top 40 binnen met streamingrecord

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 18 februari. In de lijst zien we – net als vorige week – 3 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 13 stijgers en 16 zakkers.

18 (--) HERINNERING- Boef ft Lil Kleine

Niet voor het eerst weet Boef een streamingrecord op zijn naam te zetten. In de eerste 24 uur na de release werd Herinnering bijna 850.000 keer aangeklikt op Spotify en dat is een Nederlands record. Met de track maakt ook Lil Kleine zijn rentree in de Nederlandse hitlijst. De rapper laat op Herinnering zijn kant van het verhaal rond zijn relatie met zijn ex, Jaimie, horen. Daarmee hoopt hij ook het hoofdstuk af te kunnen sluiten.

Het is de vierde track waarop de twee samen te horen zijn. Krantenwijk, Patsergedrag en Miljonair waren allemaal top 10-hits.

Herinnering is voor Lil Kleine zijn 19e Top 40-hit waar de teller voor Boef nu op 14 komt.

12 (13) 10:35- Tiësto & Tate McRae

Deze week kan er weer een taart naar Tiësto. De dj en producer kan een nieuwe mijlpaal op zijn naam schrijven want hij staat nu voor de 400e week in de Top 40. In 2001 stond hij met Flight 643 voor het eerst in de lijst. Daarna kwamen er nog 29 andere hits en al die weken bij elkaar opgeteld maken nu 400 weken. Tiësto is de 12e artiest die dat voor elkaar weet te krijgen.

Deze week zit hij met twee hits in de lift; Lay Low stijgt een plekje naar nummer 23 terwijl 10:35 van 13 naar 12 klimt.

3 ( 3) STIEKEM- Maan ft. Goldband

Voor de vierde week staan dezelfde hits op de plekken 1, 2 en 3. Stiekem van Maan en Goldband pakt ook deze week de bronzen medaille en dat zorgt meteen ook voor een bijzonder record. De hit staat nu namelijk voor de 14e week in de top 3. Slechts twee keer eerder werd die prestatie door een Nederlandstalige hit neergezet. Ook Dromen Zijn Bedrog (van Marco Borsato) en Hoe Het Danst (van Marco Borsato, John Ewbank en Davina Michelle) stonden 14 weken in de top 3.

1 ( 1) FLOWERS- Miley Cyrus

Ladada (Mon Denier Mot) van Claude staat deze week, wederom, op nummer 2 en – met een ongewijzigde top 3 – betekent dat automatisch dat Flowers van Miley Cyrus de populairste hit van ons land is. Deze week is duidelijk geworden dat Miley Cyrus de zangeres is met het hoogste aantal maandelijkse luisteraars op Spotify – bijna 85 miljoen mensen hebben deze maand naar één of meerdere nummers van de zangeres geluisterd. Met die prestatie overtreft ze de eerdere prestaties van Taylor Swift en Shakira die niet verder kwamen dan 79 en 78 miljoen maandelijkse luisteraars.

