Lijst slachtoffers Marilyn Manson groeit: ook actrice Esmé Bianco zegt te zijn misbruikt

Bianco ontmoette Manson voor het eerst in 2005 via zijn toenmalige verloofde Dita Von Teese. Toen zij in 2007 uit elkaar gingen, nam Manson contact met Esmé op en castte haar voor een rol in de videoclip van het nummer I Want to Kill You Like They Do in the Movies, waarin zij Marilyns geliefde speelde, die uiteindelijk als zijn slachtoffer ontvoerd werd. Hoewel de zanger beweerde dat alles puur zakelijk was, ging het volgens Bianco daarna goed mis.



De actrice zegt vastgebonden te zijn met kabels, geslagen te zijn met een zweep en mishandeld te zijn met een seksspeeltje dat elektrische schokken geeft. Tijdens de opnames, die drie dagen duurden, mocht ze niets eten, maar alleen cocaïne snuiven en alcohol drinken. ,,Ik was zo gehersenspoeld dat ik dacht dat dat normaal was, ik kon niet meer voor mezelf denken. Ik kreeg daarna een langeafstandsrelatie met hem toen ik in Londen woonde, maar ook toen wist hij me te manipuleren. Hij had me volledig in zijn greep en ik was machteloos. Deze man moet voor altijd achter de tralies verdwijnen.’’