Lijnende Geer gaat los met après ski-snacks en Doutzen ziet iets 'stouts'

Barry Atsma ontdekte vandaag een serieuze persoonlijke misser. Hij bleek twee verkeerde bruine schoenen te hebben aangetrokken. Eén met gaatjes en de andere niet. Een geluk bij een ongeluk: volgens Barry zijn de stappers wel van hetzelfde merk.

Soms heb je zo slecht geslapen dat je er op je werk achterkomt dat je twee verschillende schoenen aan hebt getrokken. Weliswaar allebei @tommyhilfiger.... Maar toch 😂 Een foto die is geplaatst door null (@barry_atsma) op 26 Jan 2018 om 4:29 PST

Soms zijn er dingen die we eigenlijk helemaal niet van BN'ers willen weten. Zoals de verjaardagsdata van hun huisdieren. Zangeres Lisa Lois zette de vierde verjaardag van poes Roos vandaag op Instagram. Dus toch maar bij hge uitzondering: van harte!

Hoera! Mijn allerliefste Roos is vandaag 4 geworden 😻😻 Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 26 Jan 2018 om 4:25 PST

Miley, het knuffelvarkentje van de Haagse rockchick Emmaly Brown, heeft er een gigantische puinhoop van gemaakt. De hongerige accessoire verslond namelijk in de gang een grote stapel kranten. ,,Maar kijk nou hoe trots ze is. Een cadeautje voor mij'', aldus baasje Emmaly.

Varkensles 1: laat geen kranten liggen op de gang. Maar kijk nou hoe trots ze is. Een cadeautje voor mij.❤️❤️❤️❤️ @mileythepig Een foto die is geplaatst door null (@emmalybrown) op 26 Jan 2018 om 2:31 PST

De ruim 5,6 miljoen Instagramvolgers van Doutzen Kroes kregen vandaag een ietwat mysterieus kiekje voor de kiezen waarop het supermodel zich rot lijkt te lachen om... iets. Wat Doutzen precies zag is onbekend, maar haar guitige blik wijst mogelijk op iets stouts.

😎❤️ #doutzenstories #springsummer Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 26 Jan 2018 om 2:24 PST

Lang niet iedereen weet dat de homoseksuele sterrenkapper Leco van Zadelhoff uit een vroegere relatie een dochtertje heeft: de inmiddels 12-jarige Robbie.

Onze leuke lieve Robbie is vandaag 12 geworden!!!! Trots op je!!! #jarig #hieperdepiephoera #hieperdepiephoera🎈🎉🎁🎂 Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 26 Jan 2018 om 0:29 PST

De licht overspannen juf Ank uit de succesvolle tv-komedie De Luizenmoeder is in twee afleveringen tijd nu al een beroemdheid geworden in Nederland. Niet zo verwonderlijk dus dat ze opduikt in de TV Kantine. Haar rode pruik is al klaar.

Juf Ank maakt haar entree in De TV Kantine! #luizenmoeder #tvkantine #herrieinhetbosproducties Een foto die is geplaatst door null (@makingherrie) op 26 Jan 2018 om 1:36 PST

Dex, het zoontje van Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie, is vandaag 8 jaar geworden. Het koppel heeft ook nog dochtertje Cela-Lynn. Zij kwam ter wereld via een draagmoeder en wordt zondag 1 jaar. Uit een eerdere relatie met Wendy van Dijk heeft Xander nog een zoon.

Stop de tijd!!! De allerliefste is jarig...al vanaf vanmorgen 05.00 uur 🙈 I love you to the moon and back♥️ #birthdayboy Een foto die is geplaatst door null (@sophiedbuisonje) op 25 Jan 2018 om 23:22 PST

Musicalacteur Tommie Christiaan laat zijn stembanden niet alleen trillen op de planken, maar ook in de studio. Volgende week komt zijn nieuwe single uit en daar bereidt hij zijn fans nu alvast een beetje op voor.

HOT NEWS!! Precies over een week komt mijn nieuwe single uit!! Je weet niet half hoe graag ik ‘m aan jullie wil laten horen!! De titel maak ik binnenkort bekend… • • #nieuwemuziek #single #jwnh Een foto die is geplaatst door null (@tommiechris) op 26 Jan 2018 om 2:05 PST

De Duitse zender RTL stuurde Sylvie Meis vorig jaar de laan uit wegens onder meer haar matige beheersing van de Duitse taal en de behoefte aan vernieuwing. Maar dat betekent niet dat ze zonder werk zit. Ze mag vanavond, samen met ene Guido Kretschmer, in de stad Dresden een operafeest presenteren.

Gerard Joling is gezellig aan het après-skiën in Oostenrijk en daar wordt hij natuurlijk om de haverklap herkend. 'Geer' bleef als een boer met kiespijn lachen toen twee zussen en hun vriendin uitgebreid met hem op de foto wilden. En hij at, terwijl hij aan het lijnen is, zijn buik vol met een kaasplankje dat hij wegspoelde met een groot glas rode wijn. Hij liep overigens ook nog Thomas Berge tegen het lijf in Kirchberg.

En maar weer even op de foto, met de zussies en vriendin #gerardjoling #wintersport Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 25 Jan 2018 om 6:07 PST

Je kunt het natuurlijk ook te Bont maken ! @thomasbergeofficial #kirchberg #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 26 Jan 2018 om 5:00 PST

Zanger Jaap Reesema, die tegenwoordig aan de weg timmert als Jake Reese, heeft in Los Angeles keihard gewerkt aan nieuw materiaal. In negen dagen tijd ging het om maar liefst zeven studiosessies. Druk? Viel mee! Hij had ook nog tijd om walvissen te spotten.

What a trip! 7 sessions in 9 days... today a day off and look what i found 🐋 so beautiful!! LA you were good to me as always! Back to Holland ✈️ Een foto die is geplaatst door null (@jakereesemusic) op 26 Jan 2018 om 0:15 PST

Veel actuele foto's zien we tegenwoordig niet meer van Tatjana Simic, omdat ze liever haar koppen koffie fotografeert. Zoals deze super-de-luxe cappuccino die ze vermoedelijk dronk in Monaco, waar hij vriend Lex een fraai penthouse bezit.

Een bericht gedeeld door TatjanaSimic 😉 Actress/singer (@tatjanasimic_official_account) Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 26 Jan 2018 om 0:33 PST

René van Kooten (musicalacteur) geeft het eerlijk toe: hij dook vanmorgen de studio in met een katertje. Een beetje repeteren helpt prima, aldus René.

Gefeliciteerd! Mariska uit de Brabantse plaats Fijnaart - oftewel de echtgenote van levensliedzanger Frans Bauer - is vandaag 42 jaar geworden. Samen met Frans heeft 'Maris' vier zoons.

En dan word je wakker en ben je 42 jaar ...... elke dag in alle gezondheid , warmte en liefde van alle me lievelingen #allyouneedislove #jarig #42 #endoor Een foto die is geplaatst door null (@mariskabauer) op 25 Jan 2018 om 23:53 PST

Na vijftien jaar komt Idols-winnaar Jamai Loman met een nieuw, persoonlijk getint album op de proppen. Het gaat om persoonlijke, Nederlandstalige liedjes en het hoesje is klaar.

Luister Genoeg te Doen via de links in mijn bio! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@jamailoman) op 25 Jan 2018 om 23:32 PST

Radiomaker Barry Paf is erg in zijn nopjes met een nieuwe site die hij liet bouwen. ,,Vooral het logo is superchill'', aldus Barry, die zelf ook nog meehielp aan de persoonlijke homepage.

Gisteren weer tot laat bezig geweest met mijn eigen site! Bijna af!! Superchill logo van Ruud van Eijk Dssign, foto’s van Daniel en Mischa van Pixelstart is heel druk bezig met het totaal! Kan niet wachten tot het (p)af is 🙈😍🌈💪 Een foto die is geplaatst door null (@barrypaf) op 26 Jan 2018 om 0:13 PST