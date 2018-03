'Lieve Olcay' vindt troost na faillissement SuperTrash

Ondanks dat ze een minderheidsaandeel in de onderneming heeft, is Olcay persoonlijk door het nieuws geraakt. ,,Ik heb er natuurlijk wel geld in gestoken. Het is toch mijn kind, mijn levenswerk'', zo verklaarde ze gisteravond in RTL Boulevard .

Ambities

De 150 personeelsleden van SuperTrash vernamen gisteren dat het faillissement is aangevraagd. Het gaat al zo'n drie jaar niet goed met het modemerk, dat in 2009 door Olcay werd overgenomen. Zo zijn de afgelopen tijd al meerdere winkels, zoals in Amsterdam en Haarlem, gesloten. Medio februari dit jaar benoemde ze Charles Paape tot bestuursvoorzitter bij het verliesgevende SuperTrash. Onderdeel van het bedrijf zijn ook SuperTrash girls, ST.Girls, ST en ST.studio.



Over de beslissing een stap terug te doen, liet Olcay in een interview met AD Magazine weten te weinig tijd te hebben voor het ontwikkelen van collecties. ,,Ik moest me richten op het zakelijke en financiële deel. Maar ik ben geen geboren CEO die op een sinaasappelkistje gaat staan en zegt: 'Jongens, dit is mijn visie'. Ik stak te veel energie in iets waar ik nooit goed in zou worden en had op een gegeven moment het idee dat ik op alle fronten tekortschoot. Dat wilde ik verbloemen en daardoor ging ik nog harder werken, terwijl ik de zaken niet onder controle had. De nieuwe lijn St. studio sloeg niet aan en ik kocht twaalf verliesgevende winkels terug van franchisers. Het bedrijf had daardoor een heel slecht jaar, we moesten reorganiseren.''