Lieve Lingen en Mette Bus: dit zijn de kanshebbers voor de Faamnaam 2020

Radioduo Coen en Sander viert 16-jarig jubileum: ‘We zijn net Bert en Ernie’

15 oktober Er zijn maar weinig dingen waarin Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op elkaar lijken. Maar juist dat grote verschil in karakter is de kracht van het duo dat donderdag maar liefst zestien jaar samen radio maakt. ,,Eigenlijk zijn we net Bert en Ernie.”