Lies Visschedijk: ‘Je moet jezelf op losse schroeven durven zetten’

Het A-woord is een dramaserie bij de EO over een echtpaar (vader Teun wordt gespeeld door Guy Clemens) dat vecht voor de sociale erkenning van hun zesjarige zoontje Sam, terwijl ze zélf ook de grootst mogelijke moeite moeten doen om zijn belevingswereld enigszins te begrijpen. Lies Visschedijk, moeder Mariël in de serie, breekt in: ,,Ja, ik weet wat je wilt zeggen. ‘Lijkt wel een soort SIRE-spotje.’ Dat is dit dus absoluut niet hè? Geloof me. Ik had deze serie anders nooit gedaan…”