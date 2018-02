Lieke van Lexmond presenteert speciaal programma voor Wereldkankerdag

De uitzending staat geheel in het teken van kankerbestrijding. Kijkers kunnen thuis meedoen en vragen stellen via de chat. De vragen worden direct beantwoord door een panel van experts van de samenwerkende organisaties van Wereldkankerdag.



Aan de uitzending werken ook Penoza-actrice Monic Hendrickx en acteur Ruud Feltkamp (GTST) mee. Zij zijn allebei op stage geweest in het Erasmus MC om meer te weten te komen over verschillende behandelingen.



Vraag Vandaag is zondag vanaf 15.00 uur te zien via kwf.nl en wereldkankerdag.nl.