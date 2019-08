Liefdesverdriet Thomas verdwijnt als sneeuw voor de zon tijdens intieme date

Thomas en Yasmin begonnen positief aan het Temptation-avontuur: beiden waren al eens de fout ingegaan. Om erachter te komen of hun relatie nog wel een toekomst had besloten ze deel te nemen aan de VIP-editie van het verleidingsprogramma. Yasmin werd echter al snel teleurgesteld: zij moest aanzien hoe Thomas schaamteloos met verleidster Daniëlle flirtte. Daarom besloot Yasmin al op een vroeg moment de knoop door te hakken: zij en Thomas waren geen stelletje meer. In de tussentijd had Thomas geen flauw idee hoe Yasmin over hun relatie dacht. Wel was hij er volledig van overtuigd dat hij absoluut niks fout had gedaan. En dus kwam de klap ontzettend hard aan toen hij vandaag te zien kreeg hoe Yasmin met verleider Stuwey zoende. Hij reageerde ontzet: ,,Ik voel me heel klein, voor lul gezet. En buiten dat ben ik ook heel verdrietig dat het voorbij is.” Thomas, die in het dagelijks leven vlogt, kreeg veel steun van de andere heren in de villa. Vooral Damian wist het zeker: ,,Ik denk dat ze die gozer leuk vindt.” Thomas leek in eerste instantie ontdaan en vooral in shock door wat hij zojuist had gezien, maar die gevoelens verdwenen als sneeuw voor de zon toen hij met zijn grootste verleiding Daniëlle op date mocht. En omdat zijn relatie met Yasmin nu tóch voorbij was, greep hij zijn kans. Hij begon haar in haar nek te zoenen, wenkte haar mee een kamer in en zette daar het intieme feestje voort. Daniëlle haakte echter snel af: ,,Niet hier, Thomas!”, giechelde ze. Toen de twee na hun date weer hun rentree in de villa maakten, vluchtten ze snel naar Thomas’ kamer. Daar besloten de twee op bed neer te ploffen en het romantische feestje wederom voort te zetten.

Liessinde

Voor Liessinde en Orpheo brak vandaag de tweede party aan. Maar niet voordat de verleiders en verleidsters zich hadden voorgesteld aan het koppel. Orpheo en Liessinde stelden beiden niet onder de indruk te zijn van de singles. Sterker nog, Liessinde geloofde geen enkel woord van de meiden die voor haar stonden. Niet wetende dat haar vriend in de mannenvilla al de nodige uitspraken had gedaan. ,,Daar geloof ik niet in. Want ik weet gewoon dat hij hier niet voor de verleiding is, maar dat hij hier is om aan mij te bewijzen dat we een sterke relatie hebben.”



Eenmaal thuis konden de feestjes in de villa’s beginnen. Dat was voor Liessinde de ultieme gelegenheid om terug te blikken op de ontmoetingen met de verleidsters. En ook tegenover de begeerlijke singles en bezette dames hield ze zich sterk. Mitch vroeg zich af of Orpheo op een van de vrijgezellen in de villa zou kunnen vallen. ,,Nee, klonk het stellig uit haar mond. ,,Ik ben netjes thuis, ik houd ervan om lekker te koken. Ik heb alles wat Orpheo wil, ik ben alles in één”, klonk het zelfverzekerd uit haar mond.



De mannelijke vrijgezellen hielden er een iets andere mening op na. ,,Ik denk dat ze een klein beetje d’r kop in het zand steekt”, merkte Mitch dan ook snel op. ,,En als ik die jongen zo zie... denk ik dat hij wel goed in de smaak valt bij de dames. Dus ik sluit niet uit dat hij een misstap begaat.”



In een teaser van volgende week wordt duidelijk dat Thomas en Daniëlle het nog intiemer met elkaar maken. De twee verdwijnen in een slaapkamer en sluiten de deuren. Ook Liessinde krijgt het zo te zien moeilijk. Zij zit met tranen in haar ogen bij het kampvuur. ,,Ik weet even niet zo goed wat ik moet denken”, snikt ze.