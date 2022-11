‘Liefdesbaby’ voor Maan en Goldband: gezamenlijke single verschijnt vandaag

Elise Schaap breekt definitief door als ‘serieus’ actrice: ‘Ik wil nooit in herhaling vallen’

Het is sterk de vraag of Elise Schaap ooit nog opduikt in een romantische komedie. De 40-jarige Rotterdamse is in een nieuwe fase van haar acteercarrière beland. Kende het grote publiek haar vooral van grappige rollen in onder meer Familie Kruys en De TV Kantine, met de Saskia Noort-verfilming Stromboli – vanaf morgen in de bioscoop – breekt Schaap definitief door als ‘serieus’ actrice, die moeiteloos een psychologisch drama draagt.

2 november