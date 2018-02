Lief: vader van Doutzen slijpt schaatsjes voor zijn kleinkinderen

'Thorne Forrester' dronken opgepakt

13:00 Voormalig The Bold and the Beautiful-acteur Winsor Harmon is afgelopen week opgepakt voor openbaar dronkenschap. De 54-jarige Amerikaan, die in de soap ruim twintig jaar de rol vertolkte van Thorne Forrester, werd al wildplassend in een park in de buurt van Los Angeles gezien waarna omstanders de politie belden.