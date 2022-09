Lewis Capaldi heeft syndroom van Gills de la Tourette: ‘Het is niet zo erg als het eruit ziet’

,,Ik wilde erover praten omdat ik niet wil dat mensen denken dat ik cocaïne of iets anders gebruik”, aldus de 25-jarige Capaldi. ,,Mijn schouder trilt als ik enthousiast, blij, nerveus of gestrest ben. Het is iets waar ik mee leef, maar het is niet zo erg als het eruit ziet.”



De zanger heeft naar eigen zeggen nog niet veel gelezen over het syndroom, maar vertelt wel dat hij botox in zijn schouder heeft gekregen om het trillen tegen te gaan. Ook leert hij er steeds beter mee omgaan. ,,Sommige dagen zijn pijnlijker dan andere.”