Levenslessen trekken uit Star Wars

videoWelke Star Warsheld zou jij willen zijn? Prinses Leia of Han Solo? Als onderdeel van de expositie Star Wars Identities naast het Utrechtse bioscoopcomplex CineMec kunnen bezoekers vaststellen in welk personage zij zich het beste kunnen verplaatsen. ,,De robots zijn wel taboe.''

Wat hebben wij gemeen met de personages uit de Star Warsfilms? Bedenker, regisseur, producent en miljardair George Lucas heeft in zijn ruimtesage altijd geprobeerd de helden en schurken, ook al zijn het fantasiefiguren uit een verre toekomst, zo menselijk en dus zo herkenbaar mogelijk te maken.

Edutainment

Het ambitieuze doel van de expositie Star Wars Identities, die morgen in de tentoonstellingshal naast het Utrechtse bioscoopcomplex CineMec wordt geopend, is niet alleen om louter vermaak te bieden aan de fans. De bezoeker moet ook iets over zichzelf te weten komen. Star Wars Identities is een vorm van edutainment, een combinatie van amusement en wetenschap. Een team van specialisten in genetica, neuropsychologie, gezondheidsleer en psychologie is bij de samenstelling ingeschakeld. Dat klinkt allemaal zwaar en pretentieus, maar gelukkig is de expo zo slim opgezet dat de hele familie aan haar trekken kan komen. Enige voorkennis over de Star Warsavonturen vergroot wel het plezier.

Quote Er zijn allerlei opmerkelijke en zaken uit de films te bekijken, maar we willen ook de bezoekers aan zelfonderzoek laten doen Laela French ,,We mikken niet alleen op de fans'', vertelt Laela French, die in Amerika het archief van de Star Warsfilms beheert. ,,Er zijn allerlei opmerkelijke en zaken uit de films te bekijken, maar we willen ook de bezoekers aan zelfonderzoek laten doen. Ze kunnen kiezen of ze een mens of een buitenaards wezen willen worden. Experts wezen de optie van de robots af omdat die geen emoties hebben. Wat wel jammer is voor de kinderen want die zijn allemaal dol op C-3PO en BB-8.''

Wie zich lopend door de zalen vol memorabilia in de personages, middels een interactieve polsband en hoofdset, verdiept komt ook veel te weten over zijn eigen persoonlijkheid. De expositie, bestaat uit tweehonderd attributen uit de eerste zes Star Warsfilms (de klassieke trilogie uit 1977-1983) en het vervolgdrieluik (1999-2005), zoals originele kostuums, modellen, werktekeningen en vroege versies van de personages die soms heel vermakelijk zijn en soms pijnlijk kinderachtig zijn. Gelukkig nam Lucas destijds betere beslissingen om zijn hoofdfiguren zo origineel mogelijk te maken, ondanks de invloeden uit onder meer de Japanse cinema.

De bezoeker krijgt onder meer waardevolle informatie over de herkomst van de groen gekleurde Jedimeester Yoda die er eerst uitzag als een nukkige tuinkabouter die luisterde naar de naam Minch. En de 234-jarige en harige copiloot Chewbacca was ooit ontworpen als een groot uitgevallen versie van de hond Indiana van Lucas, die deze naam later gebruikte voor Indiana Jones. Van dergelijke weetjes wordt een fan, voor zover hij de vakliteratuur over de films niet kent, heel vrolijk.

Quote Er mogen ook geen zwaarden door het publiek worden meegenomen Laela French De expo bevat drie telkens terugkerende thema’s: de oorsprong van de personages, de gebeurtenissen die hun leven hebben beïnvloed en de persoonlijke keuzes die zij hebben gemaakt. Hieruit ontstaan componenten als afkomst, ouders, opleiding, vrienden, werkkring, identiteit en persoonlijkheid. De bezoeker kan beslissingen nemen en keuzes maken die uiteindelijk resulteren in de avatar van een Star Warsfiguur die aan het slot van de tour wordt geopenbaard.

Welke Star Warsheld zou ik willen zijn? De inmiddels wat vadsig geworden Luke Skywalker, de tweelingbroer van prinses Leia? Dacht het niet. Ik hoop stilletjes op de rebelse en stoere Han Solo (Harrison Ford) die iets met Leia (Carrie Fischer) kreeg. Volgens de overleden actrice in haar postuum verschenen biografie hadden de twee acteurs ook een verhouding op de set met elkaar. Maar dit terzijde. Hoe ik mijn best ook doe een Han Solo lookalike zit er niet in. In plaats daarvan word ik gebrandmerkt als een premiejagende piloot die gekozen heeft voor de verkeerde partij, The Dark Side. ,,Ik voel The Force totaal niet'', luidt de slotconclusie van deze zelfanalyse.

In andere landen, waar de expo al in zes jaar tijd 1,7 miljoen mensen heeft getrokken, waren de reacties razend enthousiast. Soms ook aandoenlijk. Een moeder liet de organisatie weten dat zij haar twee geadopteerde weeskinderen meer begrip kon bijbrengen nadat zij hen had geconfronteerd met het verleden van Luke en Anakin Skywalker, beiden ook wezen.

Wie hoopt op de expo lichtzwaarden in actie te zien komt bedragen uit. De wapens blijven keurig in de holsters van Darth Vader en Luke Skywalker. ,,Er mogen ook geen zwaarden door het publiek worden meegenomen'', aldus Laela French. Wie toch een bijzonder lichtzwaard wil aanschaffen kan in de onvermijdelijk fanshop terecht. Het meest bijzondere exemplaar kost 295 euro.

De expositie Star Wars Identities is tot en begin maart volgend jaar in CineMec te zien.

Volledig scherm Sfeerbeeld van expositie Star Wars Identities in het CineMec. © ANP