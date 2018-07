Leontine Borsato pakt hoofdrol in romantische film First Kiss

filmrecensies Overprik­keld de zaal uit na overboekte monsterva­kan­tie Hotel Transsyl­vanië 3

11:00 Het AD brengt elke donderdag recensies van films die in première gaan. Deze keer: de komedie La Ch'tite Famille, de animatiefilm Hotel Transsylvanië 3, het drama The Road to Mandalay en het drama The Man who killed Don Quixote.