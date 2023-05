Leonie ter Braak zwijmelt weg bij modellen in Het perfecte plaatje op reis: ‘Wil je met me trouwen?’

Leonie ter Braak had woensdagavond niet één, maar twee keer met blozende wangen te maken. 870.000 kijkers zagen hoe de presentatrice in de start van het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje op reis ietwat ongemakkelijk werd van de charismatische mannen die haar pad kruisten. ,,Die leuke jongen Rick, die ging terugkijken en toen ben ik van binnen een heel klein beetje doodgegaan.”

Het programma waarin bekende Nederlanders aan de hand van opdrachten leren om op een professionele manier te fotograferen, speelt zich deze keer af in Zuid-Afrika. Onder de deelnemers zijn presentatrice Tatum Dagelet, presentator Rick Brandsteder en gravin Eloise van Oranje.

De eerste opdracht stond in het teken van hashtags. Leonie ter Braak en Rob Dekay werden aan elkaar gekoppeld en kregen ieder hun eigen hashtag, die ze moesten vertalen naar een portret. Dekay probeerde wat dingen uit, maar was niet snel tevreden. Daarom besloot hij een onbekende man van het strand te plukken, die naast Ter Braak kon fungeren als model. ,,Hij is knap, toch?” vroeg Dekay aan de presentatrice. Die kwam amper uit haar woorden. ,,Ja, eh, heel knap.”

Dekay gaf Ter Braak de opdracht om tegenover haar model te gaan zitten, die ondertussen wat op zijn gitaar tokkelde. Maar toen de onbekende man haar ook nog eens diep in de ogen keek, werd het Ter Braak even wat te veel. ,,Ik moet zeggen, het ongemak van mijn kant was er. Hij wilde dat ik heel verliefd naar hem keek en die leuke jongen Rick, die ging terugkijken. Toen ben ik van binnen een heel klein beetje doodgegaan, want eh, ja, dit trek ik niet. Dan word ik toch een beetje verlegen”, bekende ze voor de camera’s.

Moeder natuur

Niet veel later, tijdens de tweede opdracht, was het weer raak. Ter Braak moest opnieuw samenwerken met een mannelijk model en ook hij viel in de smaak. ,,Er is in aflevering 1 een rode draad met mij en mannen. Wat erg dit”, merkte ze op. Daarna strooide ze met complimenten. ,,Het is niet normaal hoe hij er fysiek uitziet. Dit is moeder natuur op zijn best”, zwijmelde ze, waarna ze de man grappend vroeg of hij met haar wilde trouwen.

De presentatrice zette haar model hard aan het werk, terwijl ze hem enthousiast aanwijzigingen gaf. ,,Raak het water aan. Ja, prachtig schatje”, riep ze het uit. Terugblikkend op de opdracht stelde Ter Braak ‘als een viespeuk’ te klinken. ,,Maar we hadden echt een goede vibe. Niet seksistisch, maar professioneel”, verweerde ze zichzelf.

Anders dan in een regulier seizoen van de afvalrace, kende de eerste aflevering geen afvaller.

Met een score van 870.000 kijkers scoort het programma vergelijkbaar met de start van de vorige reiseditie, vorig voorjaar. Toen keken 807.000 mensen naar de aftrap. De startafleveringen van de reguliere seizoenen die in het najaar startten scoorden de afgelopen twee jaar rond de miljoen kijkers.

De top 5 van de best bekeken programma’s van de woensdag wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur met een kleine 1,7 miljoen kijkers, gevolgd door het Half Acht Nieuws op RTL 4 (1,15 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1 miljoen kijkers). De vierde plek is voor Vandaag Inside op SBS6, waar 890.000 mensen op afstemden.

Volledig scherm Leonie ter Braak in Het perfecte plaatje op reis. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: