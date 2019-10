Leo de Haas (van Blik op de Weg) betrokken bij ongeval: dashcam filmt alles

Niemand raakte gewond, vertelt De Haas op Twitter.



De oud-presentator heeft inmiddels van een andere weggebruiker beelden gekregen waarop de toedracht duidelijk zichtbaar is. De vrachtwagen wisselt inderdaad abrupt van rijstrook en lijkt geen richtingaanwijzer te gebruiken.



Na de botsing slingert de combinatie stevig, maar de bestuurder slaagt erin zijn voertuig op de weg te houden. De auto van De Haas raakte flink beschadigd aan de rechter voorzijde.



De Haas, die twintig seizoenen langs roekeloze rijders opspoorde met AVRO-programma Blik op de Weg, stelt dat hij niet kon uitwijken naar links omdat hij dan tegen een andere auto zou zijn gebotst. Met gezonde zelfspot reageert hij op de opmerking van een Twitteraar dat hij ‘gelukkig in orde is’: ,,Voor zover ik dat vóór de aanrijding al was, ja.’’