Leo Blokhuis: ‘Ik ben benieuwd of Danny Vera op 1 komt in Top 2000'

TV: Top 2000 a gogo

,,Wij moeten onszelf dit jaar opnieuw uitvinden. Dat Top 2000-café zal leeg zijn. We hebben de Top 2000 Quiz opgenomen met een soort theateropstelling, daar konden we nog ruim twintig mensen publiek kwijt. Bij a gogo gaat dat niet. Matthijs van Nieuwkerk en de cameramensen bewegen voortdurend door het decor. We hebben zitten passen en meten, ik geloof dat we acht mensen publiek kwijt kunnen als we ons aan de anderhalve meter willen houden. Dat wordt sneu, dus vooralsnog gaan we uit van een leeg café, waarschijnlijk zelfs zonder de vaste barvrouw Monica, er valt niks te schenken. En een lijstduwer vragen om te headbangen, zoals Matthijs ooit deed bij Jan Marijnissen, dat gaat ook niet.