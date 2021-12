Lenny Kuhr brengt voor het eerst in drie jaar nieuwe plaat uit

Het is de bedoeling dat de plaat op 26 januari wordt gepresenteerd tijdens een concert in Paradiso in Amsterdam. Eerder liet Kuhr in het programma Volgspot al een nieuwe single van het album horen. Het gaat om een vervolg op haar megahit De Troubadour, waarmee zij in 1969 het songfestival won. Het lied is geschreven door Stef Bos.