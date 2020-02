Lekker begin voor Linda’s nieuwe quiz: ruim 1 miljoen kijkers, ten koste van WIDM

Linda de Mol is vanochtend ongetwijfeld goed wakker geworden. Haar nieuwe SBS 6-programma Deze quiz is voor jou trok gisteravond 1,1 miljoen kijkers.

De Mol had van tevoren aangegeven dat zij verdrietig zou zijn als er minder dan 700.000 mensen zouden kijken. In Deze quiz is voor jou verdienen bevriende BN’er-koppels geld voor een nietsvermoedend persoon in het publiek die het heel hard nodig heeft .

Het succes van Deze quiz is voor jou kostte Wie is de Mol? kijkers. Zaterdag trok het NPO-programma 2,3 miljoen kijkers, terwijl het een week eerder nog 2,6 miljoen kijkers had. Afgelopen week zei de presentatrice nog in een interview met het AD dat het programmeren van haar nieuwe quiz tegenover Wie is de Mol? een ‘kamikazeactie’ is.

Ook het nieuwe programma De Alleskunner, eveneens bij SBS6, kwam goed uit de startblokken: 768.000 kijkers.

Het praatprogramma MolTalk trok 943.000 kijkers en zat daarmee ruimschoots in de top 10 van best bekeken programma’s. Hoogvliegers op NPO 1 had vorige week nog 939.000 kijkers, zaterdag scoorde de serie over de Nederlandse luchtmacht nog maar 730.000 kijkers.