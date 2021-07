Lego Masters-winnaar Jan overleden: ‘Intens verdrietig, hij is er niet meer’

Rapper Convex Kafka opgepakt vanwege opruiende tweet na aanslag op Peter R. de Vries

7 juli Rapper Convex Kafka, de artiestennaam van Bouke van der Vrugt, is gisteravond aangehouden na een opruiende tweet. De controversiële Deventer rapper stelde daarin de vraag of ‘Taghi & Co niet beter achter Hugo of Mark aan konden gaan in plaats van Peter R. de Vries.’ Vrij snel verwijderde Kafka de tweet. Later op de avond werd hij opgepakt.