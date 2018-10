Legendarische Candlelight keert terug op landelijke radio

Omroep MAX zendt het programma, mét presentator Jan van Veen, vanaf januari op de vrijdagavond tussen 22.00 en 00.00 uur uit op NPO Radio 5. Het begon ooit met één ingezonden gedicht in 1967 bij Radio Veronica. Ruim vijftig jaar later is dj en presentator Jan van Veen nog steeds de stem van Candlelight, hét programma voor amateurpoëzie en zwijmelmuziek. Na Radio Veronica was Candlelight op verschillende stations te horen, zoals Radio 3, Sky Radio en 100% NL.

Momenteel zit het programma bij RTV Utrecht. Het is nog onbekend of het daar vanaf januari ook nog te beluisteren is. In al die jaren is de formule nauwelijks veranderd. Het programma begint altijd met Can I Get There by Candlelight van David McWilliams. Tijdens het voorlezen van de gedichten door Van Veen (74) hoor je steevast Greensleeves in de uitvoering van Mantovani en zijn orkest.