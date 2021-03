Lee Towers wordt 75: intimi over een pionier, vakidioot en top-opa

Verbijste­ring om styling in The Voice: ‘Geraldine kan zo bij het circus’

20 maart De outfits van de talenten, coaches en presentatoren in The Voice of Holland zorgden gisteravond voor genoeg gespreksstof op sociale media. Vooral Geraldine Kemper baarde opzien met haar enorme bos krullen, rode pak en opvallende schoenen. ‘Ligt het aan mij of kan Geraldine echt zo bij het circus?’, merkte een van de 1.819.000 kijkers op.