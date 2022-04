Leden Academy verdeeld over Oscar-verbanning Will Smith: ‘10 jaar is best lang’

Het besluit van de Academy om Will Smith voor de komende tien jaar te verbannen bij de uitreiking van de Oscars kan op gemengde reacties rekenen van leden van The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Het bestuur van de Academy kwam tot die beslissing nadat Will Smith op het podium een klap uitdeelde aan Chris Rock.

Vakblad The Hollywood Reporter publiceerde zaterdag tientallen reacties van leden op het besluit, waaruit blijkt dat de meningen over de straf verdeeld zijn. Een aantal van hen nam het op voor Smith. Stephen Potter van de geluidstak van de Academy is verbaasd over de lengte van de straf.

,,Tien jaar is best lang en het is mogelijk dat dit incident grotendeels is vergeten voordat deze termijn afloopt”. Scenarioschrijver Barry Morrow vindt dat Smith een tweede kans verdient. ,,Als iemand die gelooft in tweede kansen, wil ik dat meneer Smith volgend jaar de televisie-uitzending presenteert.”

Veel anderen zijn echter van mening dat Smith een nog zwaardere straf had verdiend. ,,Er is geen precedent voor de gruwelijke aanval van Will, en de straf had ook ongekend moeten zijn. Ik walg van de verschrikkelijk zwakke, amorele reactie van de Academy”, reageert Steven Scott. ,,Hij moet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanvallen van iemand op live tv”, vindt een ander, die alleen anoniem wil reageren. ,,Helaas kan deze lage straf een bericht naar anderen zijn dat het oké is om een ​​ander mens aan te vallen.”

Onvermogen

Ook hebben meerdere leden stevige kritiek op president David Rubin, CEO Dawn Hudson en producent Will Packer. Documentairemaker Mitchell Block vindt dat het bestuur had moeten onderzoeken waarom zij Will Smith niet meteen de zaal hadden uitgezet nadat hij Chris Rock aanviel.

,,Hun slechte beoordelingsvermogen toonde een onvermogen aan om te leiden en proactief te zijn onder druk en te reageren op dit gedrag.” Een ander lid dat anoniem wil blijven gaat nog wat verder en vindt dat Rubin, Hudson en Packer ‘voor altijd de reputatie en integriteit van The Academy hebben geruïneerd’.

Smith heeft zelf het besluit van de Academy geaccepteerd. ,,Ik accepteer en respecteer de beslissing van de Academy”, liet hij in een korte verklaring weten aan Amerikaanse media.