Leco schakelde dermatoloog in om gehavende Caroline Tensen op te lappen

Sterrenvisagist Leco van Zadelhoff had er een flinke klus aan de gewonde Caroline Tensen (56) goed voor de dag te laten komen in de spelletjesshow Eén Tegen 50 . Tensen verscheen zondag plots met een gehavend gezicht op tv.

Natuurlijk schakelde Caroline haar goede vriend Leco (52) in om haar make-up als vanouds te verzorgen. De presentatrice belde hem op dat ze in eerste instantie dacht dat ‘het wel meeviel’ nadat ze lelijk terecht kwam na een val van haar fiets. ,,Maar ze vertelde me dat ze schaafwonden had en een tand door de lip, en ga zo maar door’', aldus Van Zadelhoff in RTL Boulevard.

Eenmaal in de studio, wist zelfs de meestervisagist even niet hoe hij het moest aanpakken. Na ‘een hand vol paracetamol’ schakelde hij hulp in. ,,Gelukkig is er make-up. Ik heb een bevriende dermatoloog gebeld wat te doen. Ik heb gezorgd dat er een soort zalf onder ging voordat je make-up op doet. Vervolgens ben ik maar losgegaan en geprobeerd, zo goed en zo kwaad als het kon, te camoufleren.’'

Leco bewondert Caroline nog meer als voorheen. ,,Wat een bikkel! In mijn omgeving ken ik er niet een die dat op die manier gaat doen. Ze had ook nog eens heel veel pijn. En vergeet niet dat die make-up er ook nog eens af moet...’'

Tensen vertelde de kijkers van Eén Tegen 50 (de coronaversie van Eén Tegen 100) dat ze in haar carrière al eens gebroken armen, een gebroken been en twee geopereerde schouders had meegemaakt. Tijdens een tochtje met haar e-bike was ze ‘heel hard’ op haar gezicht terecht gekomen. ,,Dus als u denkt: zit ze nou te knipogen, zijn de fillers mislukt? Dat is het allemaal niet. (...) Ik hoop dat u eraan went.’’ Omdat er na haar val meerdere afleveringen kort na elkaar werden opgenomen, is ze ook de komende weken nog met een dikke lip op de buis te zien.