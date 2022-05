Leave no Traces is waargebeurd en aangrijpend, maar veel te lang

De meest aangrijpende scènes spelen zich af binnen de twee families. Zo ziet Jurek zich onvoldoende gesteund door zijn eigen, oerconservatieve ouders en begint achterdocht, voor mensen die hij dacht door en door te kennen, een steeds grotere rol te spelen in zijn moeizame strijd. Leave no Traces is als film helaas ook wat te trots op zichzelf en verzuipt soms in veel - en veel minder interessante - details over de hele (waargebeurde) kwestie. Dat resulteert in een film van bijna drie uur en dat is echt te lang.