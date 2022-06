Lauren Verster zwanger van derde kindje: ‘Lag niet echt in de planning’

Gestrest in de gordijnen

Haar laatste zwangerschap verliep niet zoals ze had gehoopt. ,,Vanaf dag één was ik wankel, snel angstig, vaker down’’, zei ze in 2020 tegen Kek Mama. ,,Ik herkende het niet, want tijdens de zwangerschap van Leentje zweefde ik op een roze wolk door het leven. Ik weet nog dat ik toen dacht: ik ben écht goed in zwanger zijn! Dit keer was het compleet anders: om het minste of geringste hing ik gestrest in de gordijnen.’’