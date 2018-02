Lauren Verster bevallen van eerste dochter Leentje: We zijn verliefd

Voor Verster en haar vriend Jasper Diepeveen lijkt het naar eigen zeggen alsof hun dochter, die op 29 januari middels een keizersnede ter wereld kwam, altijd al bij hen hoorde. Lauren onthulde afgelopen november dat ze een meisje verwachtte. Haar zwangerschap verliep op dat moment prima. ,,Tot nu toe vind ik het heel gezellig en leuk'', zei ze. ,,Ik heb de hele dag trappelende voetjes en een omdraaiend kontje bij me.'' Op lange draaidagen maakte Lauren zich soms wel zorgen. ,,Dan begint mijn buik na een uur of tien te trekken en word ik moe'', zei ze. ,,Als we dan nog niet klaar zijn, denk ik wel: als dat maar geen invloed heeft op het kindje.” Verster hield er toen al rekening mee dat het kindje mogelijk met een keizersnede gebracht zou moeten worden. ,,Binnen 24 uur moet het toch wel gepiept zijn, en als het niet lukt, dan moeten ze het er maar uit snijden. Er zit niks anders op, het gaat er hoe dan ook uit, dus ik ga er gewoon voor.''

Oppassen op woonboot

Lauren en cameraman Jasper zijn sinds 2016 samen. Vorig jaar kochten ze, naar verluidt voor enkele tonnen, een eigen woonboot. De presentatrice is zich ervan bewust dat dat best link wonen is met een kleine. ,,Ik moet straks héél goed gaan opletten'', zei ze. ,,Als een kindje in het water valt, dan is dat het drama van je leven. Dat kán gewoon niet. Ik ben nu dan ook al aan het bedenken hoe ik dat kan gaan afzetten met hekjes of zoiets.''



Verster had eerder een relatie met etiquettekenner Jort Kelder, die in de zomer van 2015 op de klippen liep. Na een romance van vier jaar gingen ze als vrienden uit elkaar, nadat ze als een blok was gevallen voor Jasper.