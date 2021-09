Laura Ponticorvo bevalt vroeg van dochter na opname met zwangerschapsvergiftiging: ‘Om haar en mezelf te redden’

foto'sMediapersoonlijkheid Laura Ponticorvo-Rijger (35) is na 34 weken zwangerschap bevallen van haar eerste kindje. De youtuber werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis met zwangerschapsvergiftiging en hoewel ze zo had gehoopt haar dochter nog even in haar buik te houden, moest ze gisteren bevallen. ‘Het was tijd. Tijd om mijn lieve Giulia en mijzelf te redden.’

De onverwachte opname in het ziekenhuis viel Laura vorige week zwaar. Al maanden had ze zich verheugd op de start van haar verlof, een periode waarin ze haar huis helemaal klaar wilde maken voor de kleine meid. Ze huilde naar eigen zeggen twee dagen lang toen bleek dat ze tot de komst van het meisje in het ziekenhuis zou moeten blijven. Ze hoopte toen nog de 37 weken vol te maken, maar gisteren was het al zover.

‘Giulia Sébi Amore Margherita’, stelt Laura haar spruit voor aan haar 217.000 Instagram-volgers. ‘Ons wondertje is geboren op 7 september om 18.45 uur. Ze doet het zo goed en ze is megasterk! Ik heb er alles aan gedaan en gestreden om haar zo lang mogelijk lekker te laten bubbelen in mijn buik, maar helaas gaf mijn lichaam op. Het was tijd. Tijd om mijn lieve Giulia en mijzelf te redden.’

Hoewel ze zich het laatste deel van haar zwangerschap heel anders had voorgesteld, ‘voelde alles gisteren ineens goed’. ‘Dit is ons pad en vanaf het moment dat wij ons realiseerden wat er ging gebeuren, werden Ryan en ik sterker dan ooit’, verwijst ze naar haar man Ryan Rijger. ‘We vertrouwden op onze dochter, op het geweldige team aan onze zijde en we hebben er in een hele korte tijd toch nog een hele mooie bevalling van kunnen maken. Een fijne start voor ons meisje, dat was altijd mijn doel.’

De onderliggende teleurstelling wordt overstemd door geluk. ‘Ze is er... gezond, kneitersterk, prachtig, en zo, zo vredig. Ben zo trots op ons hummeltje, zo trots op mijn man en ook zo trots op mezelf! We did it.’

Laura zelf is nog niet beter en moet nog even ‘doorvechten’, met haar man aan haar zijde. ‘Alle angstige traantjes kun je nu laten gaan en omzetten in tranen van geluk’, richt ze zich tot hem. ‘Je hebt me erdoorheen gesleept en je hebt me zoveel kracht gegeven. Dankbaar en gelukkig ben ik. We gaan nu onze tijd nemen om te herstellen en vooral te genieten van onze kleine strijder!’

Van zwangerschapsvergiftiging wordt gesproken als tijdens de zwangerschap sprake is van een hoge bloeddruk, met mogelijk ernstige complicaties tot gevolg.

