Lara Billie Rense vraagt live op radio vriendin ten huwelijk: ‘Gebeurt dit echt?’

Als Margreet Reijntjes, presentator van De Perstribune, aan Lara Billie Rense vraagt wat er op diens bucketlist staat, hoeft Rense geen seconde te twijfelen over diens plannen: ,,Trouwen. Met mijn grote liefde, Marieke. Dat wil ik heel graag.’’ Rense, die sinds februari als non-binair door het leven gaat en genderfluïde voornaamwoorden gebruikt, besluit dan diens liefde te bellen en de grote vraag te stellen.

,,Je hebt mijn leven veranderd’’, begint de radiopresentator. ,,Elke ochtend sta ik verliefd en blij op en dat wil ik graag zo houden. Je weet al wat ik ga vragen denk ik, wil je met me trouwen?’’ Ook Marieke hoeft niet lang na te denken over de toekomstplannen van het stel. ,,Natuurlijk wil ik met je trouwen. Al vanaf dag één’’, antwoordt ze, al gelooft ze nog niet helemaal wat haar zojuist is overkomen. ,,Gebeurt dit gewoon echt? Is dit geen grap? Kom maar snel naar huis.’’

Rense kan inmiddels diens geluk ook niet meer op. ,,Dit is misschien wel het meest romantische moment in de geschiedenis van De Perstribune”, reageert Margreet Reijntjes. ,,Gefeliciteerd jullie twee.’’

Non-binair

In februari liet Lara Billie Rense op de radio weten als non-binair door het leven te gaan en ‘Billie’ toe te voegen aan diens naam. ‘Lieve mensen, om 17.00 uur is de volledige naam van de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland te horen op NPO Radio 1... die van mij! Lara Billie Rense. Het voelt als een soort wedergeboorte en dat vier ik graag met jullie, dus tast toe’, schreef die destijds op Twitter bij een foto van beschuit met regenboogmuisjes.

De naamsverandering was in januari al aangekondigd in gesprek met de Volkskrant. ,,Naast Lara ga ik een extra voornaam gebruiken die de gelijktijdigheid benadrukt. Zo wordt mijn nieuwe, volledige naam een uitdrukking van mijn mannelijk- en vrouwelijkheid. Het kiezen van de nieuwe naam voelde als een soort wedergeboorte. In huis oefenen we al. Soms noemen de kinderen me Lara, de andere dag gebruiken ze de andere naam. Of allebei tegelijk – ze hoeven uiteraard niet te kiezen.”

