'Lana Del Rey verloofd met geliefde’

Lana del Rey haalt hard uit: ‘Als Beyoncé over seks zingt, mag ik dan over échte relaties zingen?’

21 mei Zangeres Lana del Rey is het zat om te horen dat ze vrouwenemancipatie ‘honderden jaren terug in de tijd’ stuurt met haar liedjes, terwijl de teksten uit haar leven gegrepen zijn. In een wereld met hits over ‘neuken, geen kleding dragen en vreemdgaan’ van collega’s als Ariana Grande en Beyoncé moet er volgens Del Rey óók plaats zijn voor teksten over imperfecte relaties.