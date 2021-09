Lana Del Rey beschuldigt Lorde van plagiaat

Lana Del Rey beweert dat Lorde melodieën van haar heeft gebruikt in nieuwe muziek. Dat meldt althans The Sun op basis van ingewijden. Volgens de Amerikaanse zangeres lijkt de muziek van Lordes nieuwe liedje Stoned at the Nail Salon verdacht veel op dat van twee van haar hits: Wild At Heart en Hope is a dangerous thing for a woman like me to have.